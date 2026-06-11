Φωτιά σε σκάφη στους Παξούς: Απομακρύνθηκαν τουρίστες

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε δύο σκάφη στους Παξούς, ένα καταμαράν και ένα ξύλινο πλοιάριο πιο συγκεκριμένα, στο λιμάνι Γάιος των Παξών, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε ένα από τα δύο σκάφη στους Παξούς, όπου επεκτάθηκε η φωτιά, υπήρχαν τουρίστες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση της φωτιάς στα διπλανά σκάφη.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ