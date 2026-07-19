Φωτιά σε Σαλαμίνα και Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα τους - Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης σε Σαλαμίνα και Εύβοια αντίστοιχα, μετά τις φωτιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής και οδήγησαν στην ενεργοποίηση του 112.

Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στη Σαλαμίνα, για την οποία ήχησε το 112 για εκκένωση, οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Καθώς η φωτιά εξελισσόταν σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελίνια, ενώ στην περιοχή εφαρμόζονται από την Αστυνομία έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ κάνουν λόγο πως, τις τελευταίες ώρες, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στο Αλιβέρι Ευβοίας, καθώς η Πυροσβεστική προσπαθεί να την οριοθετήσει και να τη θέσει υπό έλεγχο.

Φωτιά σε Σαλαμίνα και Εύβοια: Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μίλησε στην ΕΡΤ σχετικά με την εξέλιξη της φωτιάς στη Σαλαμίνα.

«Στις 12:04 το επιχειρησιακό μας κέντρο ενημερώθηκε για την έναρξη πυρκαγιάς πολύ κοντά στην περιοχή Σελινίων Σαλαμίνας και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο από αέρος όσο και επίγειες» είπε αρχικά.

«Αυτήν τη στιγμή επιχειρούν με 27 οχήματα, 100 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς στον οικισμό Πανόραμα Α και Β Σελινίων, το επιχειρησιακό μας πλάνο ήταν αφενός να εκδοθεί, στις 12:19, ένα μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα και στις 12:32, επειδή η πυρκαγιά ήταν μέσα στα σπίτια, εκδόθηκε μήνυμα του 112 περί απομάκρυνσης των κατοίκων προς την παραλία των Σελινίων» συμπλήρωσε.

Η εικόνα είναι σαφώς πιο βελτιωμένη, το μόνο ενεργό μέτωπο που αντιμετωπίζουμε είναι προς τον λόφο του Πανοράματος Σελινιών, συνέχισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στη Σαλαμίνα.