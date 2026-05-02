Φωτιά σε παλιό εργοστάσιο ελαστικών στην Πάτρα: Μήνυμα του 112 για τους καπνούς

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) στην Πάτρα, στη Λεύκα πιο συγκεκριμένα, στον υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli.

Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγο πριν τις 20:00 ενεργοποιήθηκε το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής από τους καπνούς, καθώς καίγονται ελαστικά.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, που εστάλη στις 19:52, γίνεται αναφορά σε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της Λεύκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με τις αρχές να προειδοποιούν ευθέως για επικίνδυνους καπνούς.

Φωτιά σε παλιό εργοστάσιο στην Πάτρα: Επί ποδός η πυροσβεστική

Οι οδηγίες που δόθηκαν στους πολίτες είναι ξεκάθαρες, καθώς το 112 τούς προτρέπει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Η εικόνα στην περιοχή είναι αποπνικτική, με την καύση ελαστικών να προκαλεί έντονη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλεια και τη διαχείριση της κατάστασης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μέσα στον προαύλιο χώρο καίγονται λάστιχα, γεγονός που κάνει το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί έξι οχήματα και 15 πυροσβέστες, όπως και έξι άτομα της 6ης ΟΜΑΔΕ. Παράλληλα, στον χώρο επιχειρούν οχήματα έργου από τον Δήμο και την Περιφέρεια. Η πρόσβαση στον χώρο έχει καταστεί δυνατή, όμως η φωτιά σε τέτοιο υλικό δεν αντιμετωπίζεται εύκολα και απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από pelop.gr