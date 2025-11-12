Φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια: Μήνυμα από τις φυλακές «βλέπουν» οι Αρχές

Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, που έχει αναλάβει την υπόθεση, αναμένεται να καταθέσει ο 55χρονος υπαρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού σχετικά με τη φωτιά στο όχημά του στη Νίκαια, σήμερα τα ξημερώματα.

Υπενθυμίζεται πως η σύζυγός του εντόπισε και μία χειροβομβίδα στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού στη Νίκαια, με τις Αρχές να εξετάζουν ως -πιθανό- κίνητρο των δραστών, το να στείλουν μήνυμα στον σωφρονιστικό υπάλληλο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο υπαρχιφύλακας θα κληθεί να καταθέσει στην Ασφάλεια, εάν δεχόταν απειλές από συγκεκριμένους κρατούμενους της Α' Πτέρυγας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως πιθανότατα δεν είχε συναινέσει σε ενέργειες εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, ή είχε μπει εμπόδια στα σχέδια καταδίκων.

Νίκαια: Το χρονικό της εμπρηστικής επίθεσης

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται βαρυποινίτες, και άτομα που έχουν εμπλακεί στις υποθέσεις της Greek Mafia. Ο 55χρονος θα μιλήσει στους αστυνομικούς για τυχόν διαφορές του με κρατούμενους στον Κορυδαλλό.

Ως προς το χρονικό, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:30 το πρωί στη Νίκαια, όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο του εργαζομένου των φυλακών. Τη φωτιά έσβησε ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, η σύζυγός του κάλεσε την Άμεση Δράση καθώς στον προαύλιο χώρο του σπιτιού τους εντοπίστηκε χειροβομβίδα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, το οποίο ανέλαβε και τους σχετικούς ελέγχους.

Προσωρινά, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευρυπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα.