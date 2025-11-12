Φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια: Βρέθηκε χειροβομβίδα - Αποκλείστηκε η περιοχή

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά με στουπιά σε όχημα σωφρονιστικού στην περιοχή της Νίκαιας, στις 3:30 το πρωί.

Τη φωτιά έσβησε ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, η σύζυγός του κάλεσε την Άμεση Δράση καθώς στον προαύλιο χώρο του σπιτιού τους εντοπίστηκε χειροβομβίδα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευρυπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ