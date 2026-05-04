Φωτιά σε λεωφορείο στο Ίλιον: Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Φυλής

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, σε λεωφορείο στο Ίλιον.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου 2026 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο όχημα, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, η αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φυλής, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με αποτέλεσμα την άμεση κατάσβεση της φωτιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του περιστατικού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews