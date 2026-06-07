Φωτιά σε Φάρσαλα και Φθιώτιδα: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Ενημέρωση για δύο εστίες φωτιάς, στα Φάρσαλα και στη Φθιώτιδα, έδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η μία φωτιά εκδηλώθηκε στην Καλλιθέα Φαρσάλων, σε αγροτοδασική περιοχή και όπως ενημέρωσε το Πυροσβεστικό Σώμα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ».

Για τη φωτιά στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας, η Πυροσβεστική ανέφερε ότι καίει σε αγροτική έκταση και ότι «κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ».