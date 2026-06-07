ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά σε Φάρσαλα και Φθιώτιδα: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Ενημέρωση για δύο εστίες φωτιάς, στα Φάρσαλα και στη Φθιώτιδα, έδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η μία φωτιά εκδηλώθηκε στην Καλλιθέα Φαρσάλων, σε αγροτοδασική περιοχή και όπως ενημέρωσε το Πυροσβεστικό Σώμα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ».

Για τη φωτιά στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας, η Πυροσβεστική ανέφερε ότι καίει σε αγροτική έκταση και ότι «κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ».

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΡΗΤΗ 37ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΤΗΣΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα / Κρήτη: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου – Η εκπαίδευση στη Μαλαισία και η επίθεση που φέρεται να ετοίμαζε

Η Χαμάς, τα δύο πρόσωπα που εξετάζονται και το αναπάντητο ερώτημα του στόχου της επίθεσης που φαίνεται να ετοίμαζαν - Τι βρέθηκε στο διαμέρισμα στα Πατήσια
THE LIFO TEAM
ΠΑΝΤΕΙΟ PRIDE ΣΗΜΑΙΑ

Ελλάδα / Η σημαία του Pride κυματίζει στο Πάντειο: Μήνυμα ισότητας, ορατότητας και συμπερίληψης

Με το να κυματίζει η σημαία του Pride σε έναν πανεπιστημιακό χώρο, υπενθυμίζει τον ρόλο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ως χώρων ελεύθερης έκφρασης, διαλόγου και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
THE LIFO TEAM
 
 