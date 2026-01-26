Φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: Φέρεται να εντοπίστηκε πέμπτη σορός

Τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές, με την Πυροσβεστική να ανασύρει το απόγευμα της Δευτέρας μία πέμπτη σορό, όπως μετέδωσε σχετικά το Mega και τόνισε σχετικά ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε πως στελέχη της Υπηρεσίας «συλλέγουν ανθρώπινα μέλη, τα οποία με τη μέθοδο τύπου DNA θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν πρόκειται για την τέταρτη ή πέμπτη σορό».

«Έλιωσαν οι λαμαρίνες, φωτιά βγαίνει ακόμη από μία ανοιχτή πόρτα, παντού καπνός και ένα drone που πετά πάνω από αποκαΐδια και ενεργές εστίες», αναφέρουν οι δημοσιογράφοι και οπερατέρ του ΕΡΤnews, που βρίσκονται στο καμένο εργοστάσιο στα Τρίκαλα τις τελευταίες ώρες, μεταφέροντας τις εξελίξεις από το σημείο.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ενώ μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 άτομα.

Τρίκαλα: Τα πιθανά σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο