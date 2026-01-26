Φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: Αναφορές και για τέταρτο θύμα

Τρεις σοροί έχουν εντοπιστεί εντός του εργοστασίου στα Τρίκαλα, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Υπάρχουν αναφορές πως εντοπίστηκε και τέταρτη σορός ενώ αγνοείται ακόμη μία εργαζόμενη.

Την ώρα της φωτιάς, εντός του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 12-13 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι οκτώ τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά προηγήθηκε μεγάλη έκρηξη με το ωστικό κύμα να γκρεμίζει εναν τοίχο και στη συνέχεια τη σκεπή. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Βίντεο από τη φωτιά τα ξημερώματα:

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα.