Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε επιχείρηση στο Περιστέρι, επί της οδού Χρυσοστόμου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Σισμανόγλειο" με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών.

Φωτογραφία: Facebook

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ