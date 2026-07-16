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Φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΜΕΝΙΔΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Facebook Twitter
Πυροσβεστική στο σημείο της φωτιάς στο Μενίδι / Φωτ.; ΕΡΤ
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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7), λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, σε ισόγειο καταστήματος εμπορίας κρεάτων και τροφίωμν επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο Μενίδι.

Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της να είναι άμεση, όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως η φωτιά ξεκίνησε από την μπροστινή είσοδο της επιχείρησης, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι και επεκτάθηκε στην πίσω πλευρά της.

Φωτιά στο Μενίδι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

Άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες. Αυτήν την ώρα επιχειρούν στην πίσω πλευρά του καταστήματος προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ την περιοχή έχει καλύψει ένα μαύρο σύννεφο καπνού.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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