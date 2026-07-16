Φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7), λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, σε ισόγειο καταστήματος εμπορίας κρεάτων και τροφίωμν επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο Μενίδι.

Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της να είναι άμεση, όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως η φωτιά ξεκίνησε από την μπροστινή είσοδο της επιχείρησης, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι και επεκτάθηκε στην πίσω πλευρά της.

Φωτιά στο Μενίδι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

Άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες. Αυτήν την ώρα επιχειρούν στην πίσω πλευρά του καταστήματος προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ την περιοχή έχει καλύψει ένα μαύρο σύννεφο καπνού.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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