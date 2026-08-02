Φωτιά σε δυτική Αττική και Βοιωτία: Παίρνει χαρακτηριστικά «Mega Fire» - Προς Μάνδρα το μέτωπο

Ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε την τεράστια έκταση, που κάηκε, και συνεχίζει να καίγεται στις μεγάλες φωτιές σε δυτική Αττική και Βοιωτία αντίστοιχα.

Στην ίδια ανάρτηση, σημειώνει πως «τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) δείχνουν ότι, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ πιθανό (αν όχι σχεδόν βέβαιο) πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire)».

Τέλος, διευκρινίζει ότι από τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα.

Φωτιά σε δυτική Αττική: Νέα μηνύματα του 112

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, ήχησε εκ νέου το 112 για τη φωτιά στη Δυτική Αττική με διπλό μήνυμα, ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών «Κανδήλι» και «Αγία Σκεπή» να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο και τους πολίτες της Βιομηχανικής Περιοχής Μεγάρων να εκκενώσουν προς Μέγαρα.

Παράλληλα, συνιστάται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, για να διασφαλιστεί η ομαλή απομάκρυνσή τους από τα πύρινα μέτωπα.

Φωτιά στη δυτική Αττική: Τα νεότερα

Το κύριο μέτωπο της φωτιάς στη δυτική Αττική παρατηρείται πλέον στη Βένιζα, με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ να κάνουν λόγο πως έχει κατεύθυνση προς Μάνδρα και Βίλια. Εκεί είναι που επιχειρεί η πλειοψηφία των πυροσβεστικών δυνάμεων, προσπαθώντας να περιορίσει το πύρινο μέτωπο.

Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει ρίψεις τα ελικόπτερα, ενισχύοντας τη μάχη από αέρος, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα αεροσκάφη Canadair μέχρι περίπου τις 9:00 δεν είχαν καταφέρει να επιχειρήσουν.

Με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. Tέσσερα Canadair και δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν αναγνωριστικές πτήσεις πριν τις πολυαναμενόμενες ρίψεις νερού επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στη Βένιζα όπου η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα.

Και στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς, στη Ψάθα, οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται υπό αντίξοες συνθήκες καθώς ο πυκνός καπνός και οι ισχυροί άνεμοι κάνουν πιο δύσκολη την προσπάθειά τους. Από νωρίς το πρωί στην περιοχή επιχειρούν ελικόπτερα.

Φωτιά στη δυτική Αττική: Δύο συλλήψεις στη Βοιωτία

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική προχώρησε σε δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών.

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.

Ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία, έγινε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα νεότερα από τα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην ανατολική Κεφαλονιά, προκαλώντας διαδοχικές εκκενώσεις οικισμών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, η φωτιά κινείται προς την περιοχή των Μαυράτων, ενώ όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για τη δημιουργία ζώνης άμυνας. «Οι επίγειες δυνάμεις, οι υδροφόρες, οι εθελοντές και τα πεζοπόρα τμήματα βρίσκονται στον Άνω Κατελειό και δημιουργούν ζώνη άμυνας», ανέφερε ο κ. Τσίγκας στο ΕΡΤnews.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

«Είναι σαφώς βελτιωμένη εικόνα καθώς με το πρώτο φως επιχειρούν και εναέρια μέσα. Έχει ανοίξει ο δρόμος από Πόρο προς Αργοστόλι, ο οποίος είχε κλείσει εξ αιτίας της πυρκαγιάς. Δεν κινδυνεύουν σπίτια ή οικισμοί και αναμένεται και πλοίο από την Κυλλήνη που φέρνει ενισχύσεις στην Κεφαλονία με πυροσβέστες και αυτοκίνητα», όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Aνδρέας Παπαδημητρίου.

Βελτιωμένη είναι η εικόνας στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Φωκίδας, καθώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Φωκίδας με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, που ήταν πολλές στον αριθμό, να προσπαθούν να ελέγξουν αυτό το μέτωπο.

Το πρωί της Κυριακής μία αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στο χωρίο Πηγή Ευπαλίου, στην περιοχή που βρίσκονται τα χωριά Κλήμα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα, τα οποία εκκενώθηκαν χτε, Σάββατο, το απόγευμα μετά το μήνυμα που εστάλη από το 112. Δόθηκε εντολή να κατευθυνθούν οι κάτοικοι προς Ευπάλιο και Πευκάκια.

Τα ξημερώματα γύρω στις 4:40 εκδόθηκε ένα ακόμη μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της Μαγούλας να κινηθούν προς το Μοναστηράκι.

Η φωτιά έχει κάψει πολλές ελιές και παρθένο δάσος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας έχουν καεί και δυο σπίτια στο Κλήμα.

Στο πεδίο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ