Φωτιά σε δυτική Αττική και Βοιωτία: Μηνύματα του 112 - Πού έχει κυκλοφοριακές και πότε υποχωρούν οι άνεμοι

Προς την περιοχή των Μεγάρων φαίνεται πως κινείται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στη Βοιωτία και στη συνέχεια, λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, επεκτάθηκε στη δυτική Αττική, με χαρακτηριστική περίπτωση το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στο Πόρτο Γερμενό.

Το 112 ενεργοποιήθηκε από νωρίς το πρωί της Κυριακής (2/8), προειδοποιώντας κατοίκους περιοχών της δυτικής Αττικής να εκκενώσουν είτε προς Νέα Πέραμα, είτε προς Μέγαρα και, παράλληλα, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ειδικότερα, Στις 09:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. Στις 09:58, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα και στις 10:26, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τουτούλη, Νέα Δάφνη Πευκενέας και Άγιος Σαράντης με κατεύθυνση προς Μέγαρα.

Φωτιά σε δυτική Αττική - Βοιωτία: Πού υπάρχουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προχωρήσει η Αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Δυτική Αττική.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του καταστήματος «Βασιλόπουλος» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

Πότε υποχωρούν οι άνεμοι στη δυτική Αττική

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη αδυνατούν να πραγματοποιήσουν υδροληψία, λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Υπό δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων, οι οποίοι ωστόσο έχουν μερικώς εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, εξελίσσεται για τρίτη ημέρα η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31.07 στη Νότια Βοιωτία και εν συνεχεία εξαπλώθηκε στην Αττική.

Όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα.

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και κυρίως τις βραδινές ώρες σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ), όπως διακρίνεται και σε ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των θερμών σημείων της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής με βάση δορυφορικά δεδομένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής 02.08).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται.

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη δυτική Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή, σε δασικό κομμάτι ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου, όπου πρόκειται για ζώνη μίξης δασών-οικισμών, περιοχή δηλαδή με διάσπαρτες κατοικίες.

Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και 'Αγιος Σαράντης.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης,10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 134 οχήματα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση ρίψεων.

Συγκεκριμένα, τα 10 αεροσκάφη που διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν. Γι αυτό το λόγο, επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό.

Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Ακόμη, λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, κατακαίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ