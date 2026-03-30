Φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα η ηλικιωμένη κάτοικος

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή Γκύζη, έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου που υπήρχε μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η φιάλη εκτινάχθηκε στο απέναντι διαμέρισμα, προκαλώντας ζημιές στον εξωτερικό τοίχο.

Η ηλικιωμένη που διέμενε στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά βγήκε στο μπαλκόνι και απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες.Φέρει ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος άνδρας απομακρύνθηκε μέσω του κλιμακοστασίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Την ίδια ώρα, οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια έως ότου η φωτιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.