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Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Εκκενώθηκαν τρεις πολυκατοικίες

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

The LiFO team
The LiFO team UPDATED
ΦΩΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, πυκνοί καπνοί αναδύονται από το διαμέρισμα της πενταώροφης πολυκατοικίας, η οποία εκκενώθηκε, όπως και οι διπλανές της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha.

Άγνωστο παραμένει για την ώρα εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα, καθώς και τα αίτια της φωτιάς.

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά Facebook Twitter
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά Facebook Twitter
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά Facebook Twitter
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά Facebook Twitter
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά Facebook Twitter
Ελλάδα

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