Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Εκκενώθηκαν τρεις πολυκατοικίες

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Πειραιά. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο, πυκνοί καπνοί αναδύονται από το διαμέρισμα της πενταώροφης πολυκατοικίας, η οποία εκκενώθηκε, όπως και οι διπλανές της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha.

Άγνωστο παραμένει για την ώρα εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα, καθώς και τα αίτια της φωτιάς.