Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρά δύο αδέλφια

Σε οικογενειακή τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στο κέντρο της Αθήνας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για διαρροή υγραερίου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν -και επιχειρούν ακόμη για την κατάσβεσή της- 18 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δύο νεκροί από τη φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση κατοίκων τόσο από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά όσο και από γειτονικούς χώρους, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε από διαμέρισμα του 3ου ορόφου, είχε ήδη επεκταθεί και στον 2ο όροφο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Στη συνέχεια, οι πυροσβέστες κατάφεραν περίπου μία ώρα μετά, να εισέλθουν στο εσωτερικό των δύο διαμερισμάτων που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Αρχικά, είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο δύο γυναίκες. Η μία με σοβαρά εγκαύματα, η οποία τελικά κατέληξε, και η δεύτερη με αναπνευστικά προβλήματα.

Όμως κατά την έρευνα στο σημείο, εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο διαμέρισμα και ο αδελφός της 50χρονης που κατέληξε.

