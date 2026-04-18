Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας: Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Άμεσα στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν για την κατάσβεσή της με 15 πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση κατοίκων τόσο από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά όσο και από γειτονικούς χώρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ΕΡΤ μία γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά, καθώς υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.