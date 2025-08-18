Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω: Νεκρή μία 65χρονη

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια 65χρονη γυναίκα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο ισόγειο διαμέρισμα διπλοκατοικίας, όπου διέμενε, στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για φωτιά στο σπίτι, ωστόσο, όταν έφτασαν τα πρώτα οχήματα, η πυρκαγιά είχε ήδη κατασβεστεί από γείτονες πριν επεκταθεί. Οι πυροσβέστες που μπήκαν στον χώρο βρήκαν τη γυναίκα νεκρή στο κρεβάτι της, με εμφανή εγκαύματα.

Για τα αίτια της τραγωδίας διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο.