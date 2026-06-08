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Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Η φωτιά εκδηλώθηκε πάνω από πρατήριο καυσίμων, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/6) σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί τη Λεωφόρου Στρατού με Αετοράχης στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να σπεύσουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε πρώτη φορά για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη στις 8:30 το πρωί, και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς..

Στο σημείο, όπου κάτω βρίσκεται πρατήριο καυσίμων, επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Λίγο νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από το διαμέρισμα. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Ελλάδα

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