Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/6) σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί τη Λεωφόρου Στρατού με Αετοράχης στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να σπεύσουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε πρώτη φορά για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη στις 8:30 το πρωί, και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς..

Στο σημείο, όπου κάτω βρίσκεται πρατήριο καυσίμων, επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Λίγο νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από το διαμέρισμα. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.