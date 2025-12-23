Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Ποσειδώνος: Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία

Φωτιά σε αυτοκίνητο εκδηλώθηκε -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο Πυροσβεστική και Τροχαία.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ σχετικά με το συμβάν στην Ποσειδώνος διευκρινίζουν πως δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, καθώς ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει προτού πάρει εκτάσεις η φωτιά.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το μέτωπο, ενώ η Τροχαία διέκοψε και την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων για την ασφάλεια των οδηγών.