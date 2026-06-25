Φωτιά σε αυλή εργοστασίου στο Ηράκλειο: Στο σημείο η πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στο Ηράκλειο Κρήτης, σε παλέτες, στην αυλή εργοστασίου στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά στο Ηράκλειο, όπως μεταφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του ιδιαίτερα εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καίγονται σπίτια, γεγονός που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά έχει επεκταθεί σε πολύ κοντινή απόσταση από κατοικίες, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκτασή της στον οικιστικό ιστό.

Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, με την εικόνα να προκαλεί αναστάτωση στους κατοίκους και να κινητοποιεί τις αρμόδιες αρχές.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, επιχειρώντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τον κίνδυνο για τις παρακείμενες κατοικίες.

Με πληροφορίες από neakriti.gr