Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Οι συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων

Την εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που καίει για πέμπτη ημέρα σε Βοιωτία και Αττική μετέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, εξήγησε ότι τις πρωινές ώρες στην περιοχή της πυρκαγιάς παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής. Όπως ανέφερε, ποσότητα ομίχλης καλύπτει την περιοχή, ενώ τα θερμότερα στρώματα αέρα την εγκλωβίζουν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο μέτωπο, το οποίο ξεκίνησε από τη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική.

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Χωρίς εναέρια βοήθεια για περισσότερο από 30 ώρες οι επίγειες δυνάμεις λόγω καιρικών συνθηκών

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά τις πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς δεν ήταν δυνατή η συνδρομή εναέριων μέσων, γεγονός που έκανε το έργο των επίγειων δυνάμεων πολύ πιο δύσκολο, οι οποίες επιχειρούσαν χωρίς από αέρος βοήθεια για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ώρες.

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Οι τρεις επιχειρησιακοί άξονες για την κατάσβεση

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της φωτιάς έχουν χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες, σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό.

Ο πρώτος άξονας αφορά τη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, προς τα Βίλια. Ο δεύτερος, που πλαισιώνει και το πιο ενεργό μέτωπο, αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου, ενώ ο τρίτος άξονας εστιάζει στη νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδήλι και Αγία Σκέπη.

Οι στοχευμένες από αέρος ρίψεις των εναέριων μέσων, κυρίως των ελικοπτέρων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας. Εντός της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, η εικόνα της φωτιάς αλλάζει διαρκώς, ενώ εξήγησε πότε κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Ως το πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα ορίζεται το μεσημέρι μετά τη 1:30, τότε που ανεβαίνει η θερμοκρασία και μειώνεται σε σημαντικά επίπεδα η υγρασία, με αποτέλεσμα αρκετά ξηρές συνθήκες οι οποίες συμβάλλουν στις αναζωπυρώσεις.

Για παράδειγμα, την προηγούμενη ημέρα, παρόλο που μέχρι το μεσημέρι η εικόνα παρουσίαζε μια σχετική ισορροπία, μετά τη 1:30 σημειώθηκε γενικευμένη αναζωπύρωση με ενεργά μέτωπα στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κανδήλι και στην Ψάθα.

Στο πεδίο των πυρκαγιών επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες δασοκομάντος, 141 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, καθώς και δυνάμεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που συμβάλλουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων.

Τέλος, συνδράμουν υδροφόρες, προσωπικό και χωματουργικά μηχανήματα από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews