Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας

Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της φωτιάς στη Λούτσα Ευβοίας, που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (30/6) σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες.

Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς στην Εύβοια βρίσκεται σήμερα στο κίτρινο.