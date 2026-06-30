Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας

Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της φωτιάς στη Λούτσα Ευβοίας, που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (30/6) σε αγροτοδασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες.
Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς στην Εύβοια βρίσκεται σήμερα στο κίτρινο.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 30/06— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍 #Αττική #Εύβοια
📍 #Βοιωτία #Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία
📍#Κορινθία #Αργολίδα
📍 #Χαλκιδική #Άγιο_Όρος #Ροδόπη #Έβρο
📍 περιοχές #Φθιώτιδα #Αχαΐα #Ηλεία #Θεσσαλονίκη νησιά Π.Ε. #Ρόδου
ℹ️… pic.twitter.com/DcG3Lls9Aq