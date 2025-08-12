Φωτιά: Μέτωπα σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα και Φωκίδα - Ελαφρώς καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά

Φωτιές έχουν ξεσπάσει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (12/8) σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο και Φωκίδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, καίγονται δασικές εκτάσεις. Στη Βόνιτσα το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Παλιάμπελα, όπου επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Η φωτιά στη Ζάκυνθο μαίνεται στην περιοχή Κοιλιωμένος, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Δαφνός της Φωκίδας, επίσης σε δασική έκταση. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Την ίδια στιγμή ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Φαρακλάτα. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 1 αεροσκαφος και 1 ελικόπτερο.

Λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς ήχησε και το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και, Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.