Φωτιά: Εκκενώνεται το Χαϊδάρι – «Βρέχει στάχτη» όσο πλησιάζουν οι φλόγες από την Περιφερειακή του Αιγάλεω

Πλησιάζει στην περιοχή η φωτιά - Εκκενώνεται προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πυρκαγιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στο Ποικίλο Όρος. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση του Χαϊδαρίου, καθώς η φωτιά πέρασε την κορυφογραμμή του Ποικίλου Όρους και πλησιάζει την περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου προς Ποικίλο Όρος κοντά στην Περιφερειακή του Αιγάλεω με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική και έχουν σταλεί δύο μηνύματα 112, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι.

Προληπτικά εκκενώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη 6 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.

Πλάνα από την εκκένωση στο Χαϊδάρι

Η κάμερα του ERTNews κατέγραψε εικόνες από την αποχώρηση κατοίκων, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους καθώς το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε μικρή απόσταση.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην πίσω πλευρά του Ποικίλου Όρους, κοντά στον Ασπρόπυργο, πέρασε την κορυφή του βουνού και κινείται προς το Χαϊδάρι. Οι ισχυροί άνεμοι πνέουν προς τον οικισμό, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ευνοώντας την εξάπλωση της φωτιάς.

«Βρέχει στάχτη», περιέγραψε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, μεταφέροντας την εικόνα από την περιοχή.

Οι μαύροι καπνοί έχουν καλύψει το Χαϊδάρι, ενώ πολλοί κάτοικοι φορούν μάσκες λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Στα πλάνα του ERTNews καταγράφονται ουρές αυτοκινήτων να αποχωρούν από την περιοχή, ενώ ορισμένοι κάτοικοι παραμένουν για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση ηλικιωμένων. Άλλοι βρέχουν τις βεράντες και τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους, καθώς η πυρκαγιά πλησιάζει τον οικισμό.

Φωτιά κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η φωτιά επηρεάζει την κυκλοφορία στον δρόμο.

Έχουν τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

Στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς το Σχιστό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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