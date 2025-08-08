Φωτιά: Δύσκολο το βράδυ στην Κερατέα - «Είναι απελπιστική η κατάσταση», λέει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Η φωτιά στην Κερατέα βρίσκεται σε εξέλιξη, από το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Ο απολογισμός είναι ήδη ο θάνατος ενός ηλικιωμένου άνδρα στο Τογάνι, αρκετά καμένα σπίτια και κατεστραμμένες εκτάσεις γης.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης του μετώπου που έφτασε με μεγάλη ταχύτητα τα 7 χιλιόμετρα σε έκταση, αναμένεται να είναι ολονύκτιες. Οι δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Πλάνα και εικόνες από τη φωτιά στην Κερατέα, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και της δυσκολίας στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής στο OPEN: «Είναι απελπιστική η κατάσταση. Είναι χειρότερα, έχουμε τρία διάσπαρτα μέτωπα, ένα στο Θυμάρι, ένα στην Παλαιά Φώκαια και ένα προς τα μέσα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις» και τόνισε, ότι είναι σημαντική η σωστή κατανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων στα μέτωπα. Κάλεσε τέλος, τους εθελοντές που μπορούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν τους κατοίκους που ενδεχομένως να χρειαστούν βοήθεια.

Φωτιά στην Κερατέα: Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Φωτιά στην Κερατέα: Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική και Λιμενικό

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 της Παρασκευής, σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας και λόγω των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς λαμβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες 'Αμεσης Επέμβασης. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ