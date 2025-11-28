Φωταγωγήθηκε για τα Χριστούγεννα το Πεδίον του Άρεως: Συναυλία με τη Φουρέιρα την Πρωτοχρονιά

Το Πεδίο του Άρεως μπήκε επίσημα στο κλίμα των γιορτών, καθώς το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής άναψε τα φώτα του, με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να δίνει το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Ολόκληρο το πάρκο έχει μεταμορφωθεί σε έναν φωτεινό, θεματικό χώρο που θα φιλοξενεί καθημερινά δρώμενα, συναυλίες και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Το χωριό θα λειτουργεί έως τις 7 Ιανουαρίου 2026, από 16:30 έως 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 το πρωί τα Σαββατοκύριακα.

Το χριστουγεννιάτικο πάρκο στο Πεδίο του Άρεως

Πεδίο του Άρεως: Πρωτοχρονιά με Ελένη Φουρέιρα

Όσον αφορά το πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα, αναμένεται να ερμηνεύσουν οι Ελένη Φουρέιρα, Zaf και DJ Bobito, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν εμφανίσεις των: Γιάννη Κότσιρα, Νίκου Πορτοκάλογλου, Ρένας Μόρφη, Μελίνας Ασλανίδου, Πάνου Μουζουράκη, Locomondo, Gadjo Dilo, αλλά και αφιερώματα σε Θεοδωράκη, Σπανό, Καλδάρα, Τόκα και Πλέσσα.

Την ίδια ώρα, στον χώρο λειτουργούν υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καρουζέλ, 40 ξύλινα σπιτάκια με χειροποίητα προϊόντα και street food.

Περίπτερο στο χριστουγεννιάτικο πάρκο στο Πεδίο του Άρεως

