Φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο

Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα.

Η φονική συμπλοκή συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Καλλιθέας, όταν ο 17χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο μετά από συμπλοκή.

Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχαν περίπου δέκα άτομα, εκ των οποίων ένας επιτέθηκε στον νεαρό καρφώνοντας τον στο στήθος με μαχαίρι.

Φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Οπαδικά φέρεται να είναι τα κίνητρα

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό τραυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας αρχικά σε 14 προσαγωγές ατόμων και στη συνέχεια στη σύλληψη του δράστη.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, αν και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ