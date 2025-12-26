Φωκίδα: Συναγερμός για την εξαφάνιση τριών ορειβατών σε επικίνδυνη περιοχή στα Βαρδούσια όρη

Τρεις ορειβάτες αγνοούνται στα Βαρδούσια όρη από το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις τους συμμετείχαν σε προγραμματισμένη ορειβατική διαδρομή, η οποία ξεκινούσε από τον Αθανάσιο Διάκο.

Ωστόσο όπως αναφέρουν οι συγγενείς τους, όταν μπήκαν στο ορειβατικό μονοπάτι η επικοινωνία μαζί τους χάθηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι προσπάθειες να επικοινωνήσουν μέσω κινητού μαζί τους απέτυχαν, καθώς δεν υπήρχε σήμα και τότε ένας εκ των συγγενών τους τηλεφώνησε στις Αρχές αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό τους, με πηγές της Πυροσβεστικής να αναφέρουν ότι οι δύο από τους τρεις αγνοούμενους είναι έμπειροι ορειβάτες, όμως η περιοχή παραμένει δύσβατη και επικίνδυνη.

Αρχικά, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα δύο ορειβατικά καταφύγια στα Βαρδούσια, όμως δεν απέφεραν αποτελέσματα και η επιχείρηση επεκτάθηκε σε μεγάλη ακτίνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος τους, ούτε και το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν μεταβεί από την Αθήνα στη Φωκίδα.

Στις έρευνες συμμετέχουν σήμερα drones της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ στην επιχείρηση παίρνουν μέρος 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα, η ορειβατική ομάδα της ΕΜΑΚ, και έχει ζητηθεί η συνδρομή drone από τη Λάρισα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και ΣΚΑΙ




