Φωκίδα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού των τριών ορειβατών που αγνοούνται στο χωριό Αθανάσιος Διάκος

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής, 26 Δεκεμβρίου, η επιχείρηση για τον εντοπισμό τριών ορειβατών, που αγνοούνται από την ημέρα των Χριστουγέννων στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου στη Φωκίδα.

Ο πρόεδρος του χωριού Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος μιλώντας στο STAR κεντρικής Ελλάδας επεσήμανε πως «στο χωριό υπάρχει αναστάτωση. Πρόκειται για τρία άτομα, ηλικίας 35 έως 50 ετών. Το ένα παιδί είναι κάτοικος του χωριού, γνωρίζει το βουνό, καθώς έχει ξαναπάει. Τα άλλα δύο άτομα (από Αθήνα) είναι φίλοι του κάτοικου του χωριού, πρώτη φορά έρχονται στην περιοχή».

Σε εξέλιξη οι προσπάθειες εντοπισμού των ορειβατών

Σχετικά με τις προσπάθειες εντοπισμού τους τόνισε πως «πριν από λίγο οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ εντόπισαν τα χνάρια (βήματα) τους μέσω ενός σημείου και από εκεί και πέρα χάνονται, καθώς είχε δημιουργηθεί χιονοστιβάδα. Δεν ξέρουν αν τους παρέσυρε ή περάσανε πριν από αυτήν με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη τους».

«Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα με ειδικά μηχανήματα για να συμβάλλουν στον εντοπισμό των τριών», υπογράμμισε.

Για τις συνθήκες που επικρατούν στο βουνό ο κ. Μαστροκωστόπουλος δήλωσε πως «σήμερα στο σημείο έχει χιόνι και λίγη βροχόπτωση, αλλά πολλή ομίχλη».

Συμπλήρωσε ότι, «οι κάτοικοι του χωριού θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν μας αφήνει η ΕΜΑΚ, γιατί δεν είναι καλές οι συνθήκες στο βουνό».

Τέλος, ο πρόεδρος του χωριού ανέφερε ότι «οι γονείς των παιδιών βρίσκονται στο σημείο και αγωνιούν. Το 112 δεν μπορεί να τους εντοπίσει γιατί τα κινητά είναι κλειστά».

Στην προσπάθεια αναζήτησης χρησιμοποιείται και ειδικό drone.



