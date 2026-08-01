Φωκίδα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Σκάλωμα - Εκκενώνονται τέσσερις περιοχές

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στο Σκάλωμα Φωκίδας, ενώ παραμένει σε ισχύ η εντολή εκκένωσης για τέσσερις γειτονικές περιοχές.

Στο μέτωπο βρίσκονται πλέον 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέσω του 112, οι κάτοικοι στο Κλήμα, την Πηγή, την Κούκουρα και τη Νέα Κούκουρα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Πευκάκι και το Ευπάλιο. Αργότερα, όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Πευκάι και Ευπάλιο κλήθηκαν μέσω νέου μηνύματος να απομακρυνθούν προς Ναύπακτο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της φωτιάς μέσω drone, το οποίο μεταδίδει εικόνα από θερμική και οπτική κάμερα.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Φωτιά και στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου και στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας και καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για τη φωτιά εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.