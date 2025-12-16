Φωκίδα: Άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε ΙΧ - Φωτιά ξέσπασε και στο σπίτι του

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Φωκίδα όταν άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, στον δρόμο Μαριολάτας – Λιλαίας.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tvstar.gr, την ίδια ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο, είχε πιάσει φωτιά και το σπίτι της οικογένειας του άνδρα στην Άνω Μαριολάτα, με τις συνθήκες να παραμένουν ακόμη άγνωστες.

Πυροσβέστες του ΠΚ Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έφτασαν γρήγορα στο σπίτι και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά που όμως προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.

Το τραγικό περιστατικό διερευνούν Αστυνομία και Πυροσβεστική.