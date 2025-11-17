Φοινικούντα: Ξανά στην ανακρίτρια ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και η σύντροφός του

Τις επόμενες ώρες αναμένονται «πολύ ραγδαίες εξελίξεις» για την υπόθεση της Φοινικούντας, σύμφωνα με νέες πληροφορίες.

Οι αρχές δεν θεωρούν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται μόνο οι δύο 22χρονοι που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Με εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνα σε δύο καταστήματα στην Αθήνα. Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Star, οι αστυνομικοί αποχώρησαν κρατώντας τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν και τα οποία αναμένεται να εξεταστούν, δίνοντας ενδεχομένως απαντήσεις στα ερωτήματα των αρχών για το αιματηρό επεισόδιο στη Φοινικούντα. Πρόκειται για κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και τάμπλετ.

Φοινικούντα: Σε ποιον ανήκουν τα δύο καταστήματα όπου έγινε έφοδος από την ΕΛΑΣ;

Τα καταστήματα ανήκουν στον 32χρονο που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το έγκλημα. Είναι ο στενός φίλος του ανιψιού του θύματος και αυτός που τον κάλεσε λίγα λεπτά μετά το διπλό φονικό. Παράλληλα, είναι και ο εργοδότης του 22χρονου συνεργού που βρίσκεται ήδη στη φυλακή.

Την ίδια ώρα, στη Φοινικούντα έρευνες πραγματοποιούνταν τόσο στο κάμπινγκ όσο και στο σπίτι του ανιψιού στη Φοινικούντα.

Οι έρευνες στον ανιψιό του θύματος

Παράλληλα, η ανακρίτρια λάμβανε εκ νέου κατάθεση από τη σύντροφο του ανιψιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, αμέσως μετά μπήκε στο γραφείο της ανακρίτριας και ο ανιψιός του θύματος. Είναι η τρίτη φορά που απαντά σε ερωτήσεις.

Σε νέα κατάθεση κλήθηκε και ο εργοδότης, η οποία θα δοθεί αύριο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το Mega, σχετικά με την έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ανιψιού του 68χρονου, μετά από σχετική προεργασία από την προηγούμενη εβδομάδα. Στο σπίτι αναζητούνται ψηφιακά πειστήρια. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στόχος της ανακρίτριας είναι να κατασχεθούν ορισμένοι υπολογιστές μήπως να βρεθούν στοιχεία συναλλαγών ή αν υπάρχουν συνομιλίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μπορεί να αφορούν την προεργασία ή έναν σχεδιασμό των επιθέσεων.