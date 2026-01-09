Φοινικούντα: Ξανά ενώπιον της Ανακρίτριας οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία

Eξελίξεις υπάρχουν στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας, εκ νέου στην Α' Ανακρίτρια Καλαμάτας αναμένεται να βρεθούν αύριο, Σάββατο, στις 10:30 το πρωί, οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου.

Οι δύο νεαροί ήταν οι πρώτοι από τους συνολικά πέντε, μέχρι στιγμής, συλληφθέντες για τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Ο ρόλος του ενός 22χρονου

Ο πρώτος από τους δύο ο 22χρονους είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στις 14 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο επίμαχο λευκό σκούτερ, έχοντας θήκη κιθάρας στον ώμο.

Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από την επιχείρηση «Στάδιον», επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.

Ο 22χρονος είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον έτερο 22χρονο, ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Ωστόσο, από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο πρώτος 22χρονος ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τη διαφυγή του, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο, μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Και άλλα πρόσωπα στο μικροσκόπιο των Αρχών

Παρότι έχουν περάσει τρεις μήνες από τη δολοφονία του 68χρονου και του 61χρονου, η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει «σκοτεινά» σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείονται νέες σημαντικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στόχος της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας είναι να ρίξει «φως» σε όλα τα «σκοτεινά» σημεία της στυγερής δολοφονίας αλλά και να δώσει απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα τόσο για τα κίνητρα των δραστών αλλά και για το ποιος ήταν τελικά και ο φυσικός εκτελεστής των δυο θυμάτων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ