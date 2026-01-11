Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «δείχνουν» τον 22χρονο ως φυσικό αυτουργό – Εμμένει στο ότι δεν πυροβόλησε

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου, πρόκειται να δώσουν τις συμπληρωματικές τους απολογίες οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Οι δύο νεαροί παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι.

Αλλαγές στο κατηγορητήριο για την υπόθεση στη Φοινικούντα

Όμως, πλέον το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικό και αφορά κυρίως τον ένα εκ των δύο 22χρονων, ο οποίος ήταν ο συνοδηγός του σκούτερ. Πρόκειται για το άτομο που παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές, υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός και ότι δεν μπήκε ποτέ στον χώρο του κάμπινγκ.

Ο ίδιος είχε αναλάβει την ηθική αυτουργία για τη διπλή δολοφονία.

Εξ αρχής τόσο οι αστυνομικές αρχές που χειρίστηκαν την προανάκριση όσο και η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας εξέφραζαν σοβαρές αμφιβολίες, εντοπίζοντας πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις του 22χρονου.

Ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, καθώς και το αναπάντητο ερώτημα σχετικά με το πού βρισκόταν μέχρι την επόμενη ημέρα, όταν και επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προς την Αθήνα, οι σχέσεις του με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και με τον φίλο του, τον επιχειρηματία, τον καθιστούν πρόσωπο-«κλειδί» στην υπόθεση.

Η πολύμηνη έρευνα της ανακρίτριας, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις τηλεφωνικών επισυνδέσεων από ξένα τηλέφωνα, το βιντεοληπτικό υλικό και τις καταθέσεις, οδήγησαν τελικά στην αλλαγή κατηγορίας για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Πλέον, του καταλογίζεται ότι εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος, δηλαδή στον χώρο της ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός.

Ο εν λόγω 22χρονος παρουσιάστηκε χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας με νέους συνηγόρους.

Ο ένας εκ των συνηγόρων του εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η ανακρίτρια δεν τους χορήγησε προθεσμία μίας εβδομάδας για τη μελέτη της δικογραφίας, όπως είχαν αιτηθεί, αλλά μόνο λίγες ημέρες, έως την Τετάρτη.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο εντολέας του εμμένει στη θέση του ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τα δύο θύματα.

Τι ισχύει με τον έτερο 22χρονο

Οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν σε καλύτερη θέση τον έτερο 22χρονο, ο οποίος από φυσικός αυτουργός κατηγορείται πλέον ως συνεργός, κάτι που ο ίδιος είχε ισχυριστεί από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, αναμένεται και ο ίδιος να δώσει περισσότερα στοιχεία στη συμπληρωματική του απολογία την προσεχή Τετάρτη.

Οι συμπληρωματικές απολογίες της Τετάρτης ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα στοιχεία σε μία αρκετά περίπλοκη υπόθεση.

Στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκονται τουλάχιστον δύο ακόμη πρόσωπα και δεν αποκλείεται, μέχρι η υπόθεση να οδηγηθεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κακουργημάτων, οι κατηγορούμενοι που κληθούν να λογοδοτήσουν να είναι περισσότεροι από τους πέντε που βρίσκονται μέχρι σήμερα προσωρινά κρατούμενοι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ