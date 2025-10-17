Φοινικούντα: Στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου) ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του στις 5 Οκτωβρίου. Τον συνόδευε ο δικηγόρος του, ενώ παρούσα ήταν και η σύντροφός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος πρόκειται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των δύο 22χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί για το διπλό έγκλημα. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, τόσο εκείνος όσο και η σύντροφός του να καταθέσουν νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στο παρασκήνιο της υπόθεσης – κυρίως σχετικά με τις κινήσεις των δραστών και το τηλεφώνημα που έκανε ο 33χρονος μισή ώρα μετά το φονικό.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι επικοινώνησε με τον εργοδότη ενός εκ των 22χρονων δραστών, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο της συντρόφου του, επειδή –όπως είπε– είναι πολύ καλοί φίλοι. Ισχυρίστηκε επίσης πως δεν χρησιμοποίησε το δικό του κινητό τηλέφωνο γιατί του «είχε πέσει» στον τόπο του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος είχε γνωριστεί με έναν από τους κατηγορούμενους σε καφετέρια στο Κολωνάκι, όπου εργαζόταν ο τελευταίος, και μάλιστα τον είχε καλέσει πριν από τρία χρόνια να φιλοξενηθεί δωρεάν στο κάμπινγκ του θείου του στη Φοινικούντα.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά τις νέες μαρτυρίες, καθώς θεωρείται πιθανό να προκύψουν κρίσιμες πληροφορίες για τα κίνητρα και τη σκηνοθεσία του εγκλήματος, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας.