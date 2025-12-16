Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας

Ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/12) οι απολογίες των δύο, νέων κατηγορουμένων για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με ανακριτή και εισαγγελέα να τους κρίνους προφυλακιστέους.

Οι συλληφθέντες κατέθεταν επί 13 ώρες, ωστόσο δεν κατάφεραν να πείσουν τις δικαστικές αρχές Καλαμάτας με τις εξηγήσεις τους, και έτσι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Άξιο αναφοράς είναι ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί και οι δύο 22χρονοι, ένας εκ των οποίων εκτιμάται πως είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας στο κάμπινγκ.

Πρώτος απολογήθηκε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε ενώπιον της ανακρίτριας για περισσότερες από τέσσερις ώρες, απαντώντας σε σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν κυρίως τις διασταυρώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Από τα στοιχεία της δικογραφίας φέρεται να προκύπτει εμπλοκή του ως φυσικού αυτουργού, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στην κατηγορία ότι μετέφερε τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται επίσης ως φυσικός αυτουργός, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα το πρωί μετά τη διπλή δολοφονία.

Φοινικούντα: Τι είπαν στις καταθέσεις τους

«Είμαι αθώος και θέλω να συμβάλλω πλήρως στην αποκάλυψη της αλήθειας… Δεν μετέφερα κανέναν στο ΚΤΕΛ, εκείνο το βράδυ πέρασα με την σύντροφό μου και έναν φίλο μου προκειμένου να μεταβώ στο σπίτι της μητέρας μου» είπε ο ανιψιός του 68χρονου.

«Είμαι αθώος, μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο ο οποίος είναι υπάλληλός μου… Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες πριν ένα έγκλημα…» ισχυρίστηκε με τη σειρά του ο επιχειρηματίας.

Άξιο αναφοράς είναι ότι οι ανακριτικές αρχές εκτιμούν πως στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, γυναίκες, από το στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου ανιψιού.