Φοινικούντα: Πώς φτάσαμε στη σύλληψη του ανιψιού του θύματος - Ποιον αναζητούν τώρα οι Αρχές

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον επιστάτη.

Σήμερα, Τετάρτη (10/12), δύο, και πλέον, μήνες μετά το φονικό οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ενός 32χρονου επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Αθήνα.

Σημειώνεται πως ο ανιψιός του θύματος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας και διώκεται ως ηθικός αυτουργός. Την ίδια ώρα αναζητείται και ένα τρίτο άτομο, το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Φοινικούντα: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του ανιψιού

Υπενθυμίζεται πως στη φυλακή βρίσκονται ήδη δύο 22χρονοι που θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας. Έκτοτε οι δικαστικές αρχές έλεγξαν τα βιντεοληπτικά υλικά και τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των συγγενών του θύματος έδωσαν νέα τροπή στην υπόθεση, βάζοντας στο «κάδρο» των ερευνών τον ανιψιό του θύματος. Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικές διαφορές.

Υποψίες κίνησαν και οι πρόσφατες ενέργειες του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος είχε αρχίσει να πουλά την ακίνητη περιουσία του.

Σημαντικό στοιχείο και η διαθήκη του 68χρονου που περιλαμβάνει τρεις κύριους κληρονόμους. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το έχει αφήσει στον ανιψιό του, γιο του εκλιπόντος αδελφού του. Του αφήνει ακίνητα, τις μετοχές του στο κάμπινγκ αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ.

Στον επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας, κληροδοτούσε οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Τότε ο ανιψιός είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον αλλά δεν τον πέτυχε καμία σφαίρα και έτσι κατάφερε να ξεφύγει προς τη τραπεζαρία του κάμπινγκ όπου κάλεσε απευθείας από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα.

Οι αρχές είχαν εντοπίσει από την πρώτη στιγμή αντιφάσεις στα λεγόμενα του, όμως μέχρι εκείνη τη ώρα τίποτα δεν το συνέδεε με το διπλό φονικό. Στις 14 Οκτωβρίου συνελήφθησαν οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι επίσης καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκρισης, έπεφταν σε αντιφάσεις ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.