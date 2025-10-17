Φοινικούντα: Πιθανώς πάνω από 4 οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία

Τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, περιμένουν οι Αρχές για να «διαλευκάνουν» τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, στις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Mega, η Αστυνομία περιμένει να «δει» εάν έχουν γίνει τηλεφωνήματα μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπήρξε κι άλλος κατηγορούμενος, ή διαφορετικός «ηθικός αυτουργός» στην υπόθεση.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού κάνουν λόγο πως δεν αποκλείεται οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στη Φοινικούντα να είναι τέσσερις, ή παραπάνω από τέσσερις στον αριθμό, καθώς δεν έχουν επιλυθεί βασικά ερωτήματα, όπως η τοποθεσία του οχήματος διαφυγής, σκούτερ εν προκειμένω και του περιστρόφου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.

Φοινικούντα: Δεν απαντούν οι βασικοί κατηγορούμενοι

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ο ένας εκ των οποίων παραδόθηκε μόνος του στη ΓΑΔΑ, δεν απαντούν σε βασικές ερωτήσεις των αστυνομικών, περιπλέκοντας κι άλλο την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το μεσημέρι ο ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του στις 5 Οκτωβρίου, βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας.

Τον συνόδευε ο δικηγόρος του, ενώ παρούσα ήταν και η σύντροφός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος πρόκειται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των δύο 22χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί για το διπλό έγκλημα. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, τόσο εκείνος όσο και η σύντροφός του να καταθέσουν νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στο παρασκήνιο της υπόθεσης – κυρίως σχετικά με τις κινήσεις των δραστών και το τηλεφώνημα που έκανε ο 33χρονος μισή ώρα μετά το φονικό.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι επικοινώνησε με τον εργοδότη ενός εκ των 22χρονων δραστών, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο της συντρόφου του, επειδή –όπως είπε– είναι πολύ καλοί φίλοι. Ισχυρίστηκε επίσης πως δεν χρησιμοποίησε το δικό του κινητό τηλέφωνο γιατί του «είχε πέσει» στον τόπο του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος είχε γνωριστεί με έναν από τους κατηγορούμενους σε καφετέρια στο Κολωνάκι, όπου εργαζόταν ο τελευταίος, και μάλιστα τον είχε καλέσει πριν από τρία χρόνια να φιλοξενηθεί δωρεάν στο κάμπινγκ του θείου του στη Φοινικούντα.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά τις νέες μαρτυρίες, καθώς θεωρείται πιθανό να προκύψουν κρίσιμες πληροφορίες για τα κίνητρα και τη σκηνοθεσία του εγκλήματος, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας.