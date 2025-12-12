Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις του ανιψιού που οδήγησαν στη σύλληψή του - Δηλώνει έκπληκτος

Ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα και ο 31χρονος επιστήθιος φίλος του συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην Καλαμάτα, κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με θύμα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και θείο του ενός συλληφθέντα και του επιστάτη του. Οι δυο τους θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και θα κληθούν σε απολογία. Εντούτοις, θεωρείται σχεδόν βέβαιο, πως θα αιτηθούν και θα λάβουν προθεσμία.

Μέχρι και αυτή την ώρα, κανένας από τους δύο δεν αποδέχεται την εμπλοκή του στο διπλό φονικό. Τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα και επιστήθιος φίλος του δηλώνουν έκπληκτοι με τη σύλληψή τους.

Φοινικούντα: Τι οδήγησε στη σύλληψή τους

Από την έναρξη των ερευνών, και οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο επίκεντρο και το στόχαστρο των αρχών, εξαιτίας ενός κρίσιμου τηλεφωνήματος το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, μόλις μερικά λεπτά μετά τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο 33χρονος που είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήλθε σε επικοινωνία, μέσω του κινητού τηλεφώνου της συντρόφου του, με τον 31χρονο επιχειρηματία, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του τηλεφωνήματος, ήταν να τον ενημερώσει για το τι συνέβη, πριν καν καλέσει την αστυνομία. Από πληροφορίες της ΕΡΤ, προκύπτει, πως το ίδιο ακριβώς βράδυ, ακολούθησαν και άλλες συνομιλίες μεταξύ τους, πάλι μέσω του τηλεφώνου της συντρόφου του ανιψιού.

Άλλο στοιχείο που εξετάσθηκε, είναι ότι μερικές ημέρες πριν τις δολοφονίες, την 3η Οκτωβρίου, αλλά και λίγες ημέρες μετά, τη 10η του μήνα, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Αθήνα, στις επιχειρήσεις του 31χρονου. Εκεί βρισκόταν και ο 22χρονος εργαζόμενος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές στις 14 Οκτωβρίου και παραδέχθηκε συμμετοχή ως συνεργός, αναλαμβάνοντας μάλιστα και την «ευθύνη» της ηθικής αυτουργίας, την οποία απέδωσε σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Τα τηλεφωνήματα το βράδυ τξς δολοφονίας, όπως και οι συχνές επαφές πριν και μετά τη δολοφονία, εξετάζονταν εξ αρχής προσεκτικά από την ΕΛ.ΑΣ.

Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις του ανιψιού

Ο ανιψιός του θύματος ισχυριζόταν ότι υπήρξε και ο ίδιος στόχος της επίθεσης, υποστηρίζοντας, πως ο δράστης είχε προορίσει για εκείνον τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε. Όμως, μια σειρά αντιφάσεων τον έφερε στο στόχαστρο των αρχών: