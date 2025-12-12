Φοινικούντα: Ο ανιψιός του 68χρονου υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία

Έκπληκτοι φέρεται να δηλώνουν τόσο ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγ, όσο και ο φίλος τους, οι οποίοι κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής, οι δύο συλληφθέντες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, μετέβησαν στα δικαστήρια Καλαμάτας, καθώς κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα για την πολύκροτη υπόθεση.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δηλώνουν έκπληκτοι και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Φοινικούντα: Τι οδήγησε στη σύλληψή τους

Από την έναρξη των ερευνών, και οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο επίκεντρο και το στόχαστρο των αρχών, εξαιτίας ενός κρίσιμου τηλεφωνήματος το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, μόλις μερικά λεπτά μετά τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο 33χρονος που είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήλθε σε επικοινωνία, μέσω του κινητού τηλεφώνου της συντρόφου του, με τον 31χρονο επιχειρηματία, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του τηλεφωνήματος, ήταν να τον ενημερώσει για το τι συνέβη, πριν καν καλέσει την αστυνομία. Από πληροφορίες της ΕΡΤ, προκύπτει, πως το ίδιο ακριβώς βράδυ, ακολούθησαν και άλλες συνομιλίες μεταξύ τους, πάλι μέσω του τηλεφώνου της συντρόφου του ανιψιού.

Άλλο στοιχείο που εξετάσθηκε, είναι ότι μερικές ημέρες πριν τις δολοφονίες, την 3η Οκτωβρίου, αλλά και λίγες ημέρες μετά, τη 10η του μήνα, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Αθήνα, στις επιχειρήσεις του 31χρονου. Εκεί βρισκόταν και ο 22χρονος εργαζόμενος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές στις 14 Οκτωβρίου και παραδέχθηκε συμμετοχή ως συνεργός, αναλαμβάνοντας μάλιστα και την «ευθύνη» της ηθικής αυτουργίας, την οποία απέδωσε σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Τα τηλεφωνήματα το βράδυ της δολοφονίας, όπως και οι συχνές επαφές πριν και μετά τη δολοφονία, εξετάζονταν εξ αρχής προσεκτικά από την ΕΛ.ΑΣ.

Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις του ανιψιού

Ο ανιψιός του θύματος ισχυριζόταν ότι υπήρξε και ο ίδιος στόχος της επίθεσης, υποστηρίζοντας, πως ο δράστης είχε προορίσει για εκείνον τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε. Όμως, μια σειρά αντιφάσεων τον έφερε στο στόχαστρο των αρχών: