Φοινικούντα: Το μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δύο ημέρες πριν τη διπλή δολοφονία

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον επιστάτη.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τώρα, για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί δύο 22χρονοι, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται.

Σήμερα αποκαλύφθηκαν νέες πληροφορίες που φέρεται να αφορούν συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου θύματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega και της εκπομπής «Live News», δύο ημέρες πριν το διπλό φονικό που σημειώθηκε την 5η Οκτωβρίου, συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δέχτηκε μήνυμα από «πακιστανικό» κινητό (τηλέφωνο μίας χρήσης), αγνώστου περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, κινητό που ανήκει στον A.Μπ. με καταγωγή από το Πακιστάν, και διεύθυνση το Κερατσίνι, ο οποίος μάλιστα έχει και 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, έστειλε μήνυμα στις 3/10 στις 21.07 στο στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου θύματος, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega.

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα αυτοψία στο κάμπινγκ και η κατάθεση προσώπου «κλειδί»

Νέα αυτοψία στο χώρο του κάμπινγκ πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Οι ειδικοί της ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξαν πρόσθετο υλικό και επανεξέτασαν κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος, προσπαθώντας να φωτίσουν όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης.

Παράλληλα, σημαντική μαρτυρία φέρεται να έχει καταθέσει τις τελευταίες ημέρες μια γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα έξω από τη Μεσσήνη.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η γυναίκα είδε τους δύο 22χρονους –οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακιστεί– έξω από την οικία της το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, και άκουσε διαλόγους και τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ τους.

Η κατάθεσή της, που δόθηκε ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.

Την υπόθεση χειρίζεται η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία συνεχίζει να λαμβάνει μυστικές και ουσιαστικές καταθέσεις από πρόσωπα που σχετίζονται με τα θύματα ή μπορούν να συνεισφέρουν με πολύτιμες πληροφορίες στη διαλεύκανση του εγκλήματος.