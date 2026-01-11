Φοινικούντα: Η ψηφιακή «συνομιλία» με εφαρμογή ΑΙ που έβαλε τον ανιψιό στο επίκεντρο της έρευνας

Στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, οι ανακριτικές αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους και σε ευρήματα από το κινητό του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, στο τηλέφωνό του εντοπίστηκαν αναζητήσεις και διατυπώσεις ερωτημάτων σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης με αντικείμενο ζητήματα όπως τα ίχνη που αφήνει η χρήση όπλου και τρόποι απομάκρυνσης ιχνών από ρούχα.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με άλλες ψηφιακές και μαρτυρικές διασταυρώσεις, αξιολογούνται ως κρίσιμα για την κατεύθυνση της έρευνας.

Ο 33χρονος είναι προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα Δεκεμβρίου στις φυλακές Κορυδαλλού, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας. Παράλληλα ερευνώνται οι επικοινωνίες που φέρεται να είχε το ίδιο διάστημα, μεταξύ άλλων μέσω τηλεφωνικών συνδέσεων που αποδίδονται σε πακιστανικά δίκτυα, τόσο με φίλο του στην Αθήνα (επίσης προφυλακισμένο) όσο και με τον 22χρονο Χ.Τ., έναν από τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση.

Οι εξελίξεις γύρω από τον ανιψιό έρχονται σε μια στιγμή που η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας αναδιαμόρφωσε το κατηγορητήριο για τους δύο 22χρονους, ύστερα από νέα στοιχεία που προέκυψαν στην έρευνα. Με βάση τη νέα αποτύπωση, αλλάζει το πώς περιγράφεται ο ρόλος του καθενός στη δολοφονική ενέργεια.

Ο 22χρονος Χ.Τ., που τον Οκτώβριο είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις αρχές υποστηρίζοντας ότι είχε ρόλο ηθικού αυτουργού για τη δολοφονία του 68χρονου, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαρύτερη εκδοχή συμμετοχής, καθώς η ανάκριση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ήταν εκείνος που πυροβόλησε. Ο ίδιος αρνείται ότι πάτησε τη σκανδάλη. Παραδέχεται ότι επέβαινε στο λευκό σκούτερ, επιμένει όμως ότι δεν μπήκε στον χώρο του κάμπινγκ. Οι συνήγοροί του ζήτησαν προθεσμία και η απολογία του έχει οριστεί για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Αντίστροφη μετατόπιση καταγράφεται για τον δεύτερο 22χρονο, τον Ι.Μ. Ενώ αρχικά είχε κριθεί προφυλακιστέος ως φυσικός αυτουργός, η ανακριτική εκτίμηση φαίνεται να τον τοποθετεί πλέον στον ρόλο του συνεργού, θεωρώντας ότι η συμμετοχή του δεν αντιστοιχεί στον εκτελεστή. Οι δύο 22χρονοι εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν τελικά ο άνθρωπος που έριξε τις βολές.

Στο ίδιο κάδρο, οι αρχές επανεξετάζουν και τη στάση του 33χρονου ανιψιού ως προς όσα έχει καταθέσει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξαν διαφοροποιήσεις στην περιγραφή του, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο αναγνώρισε τον Ι.Μ. ως τον φυσικό δράστη. Οι αποκλίσεις αυτές, μαζί με τα ψηφιακά δεδομένα που συλλέγονται, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ανάκρισης.

Κρίσιμο παραμένει το τι ακριβώς συνέβη στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, σε χώρο όπου δεν υπήρχε καταγραφή από κάμερες. Οι ανακριτικές αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν ποιοι ήταν παρόντες τη στιγμή των πυροβολισμών, αν υπήρχε και τρίτο πρόσωπο πέρα από τα δύο θύματα και τον ανιψιό, και πώς «δένουν» οι καταθέσεις με τις τεχνικές διασταυρώσεις της υπόθεσης.