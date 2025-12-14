Φοινικούντα: Η εκτίμηση της ανακρίτριας για τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας σε κάμπινγκ

Στοιχεία που τη βοήθησαν στο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 33χρονου ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, φαίνεται πως διαθέτει στα χέρια της η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Παρόλο που η αρχική εκτίμηση των αρχών έκανε λόγο πως κάποιος «έδωσε» τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Ειδικότερα, η ανακρίτρια διαθέτει την ανάλυση τεσσάρων ή πέντε κινητών τηλεφώνων, από τα οποία φέρεται να οδηγήθηκε στον φυσικό αυτουργό του φονικού.

Συγκεκριμένα, η δικαστική λειτουργός εκτιμά πως δράστης της υπόθεσης δεν είναι ο πρώτος 22χρονος, αλλά ο δεύτερος ο οποίος είχε παρουσιαστεί ως συνεργός στην υπόθεση.

Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο κάδρο των ερευνών

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών για την πλήρη εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχουν μπει κι άλλα πρόσωπα, μετά τις συλλήψεις των δύο ανδρών την περασμένη Τετάρτη (10/12).

Όπως μεταδίδει σχετικά το Mega, οι ανακριτικές αρχές ερευνούν τον ρόλο δύο προσώπων, και πιο συγκεκριμένα γυναικών, στο έγκλημα της Φοινικούντας με θύμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, εάν γνώριζαν ή βοήθησαν στη διενέργεια του εγκλήματος.

Πρόκειται για τη σύντροφο του συλληφθέντα ανιψιού του 68χρονου στη Φοινικούντα, η οποία από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να αποχωρεί έξι λεπτά προτού μπει ο ένοπλος στο κάμπινγκ. Μάλιστα, από το κινητό της τηλέφωνο πραγματοποιείται και η πρώτη τηλεφωνική κλήση μετά το έγκλημα, όπου ο 33χρονος ανιψιός επικοινωνεί με τον εργοδότη των δύο 22χρονων.

Η δεύτερη γυναίκα που διερευνάται, φαίνεται πως ανήκει στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού, την ώρα που το όπλο του εγκλήματος, αναζητείται.

Με πληροφορίες από Mega