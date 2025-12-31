Φοινικούντα: Έρχονται δύο νέα εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία στο κάμπινγκ

Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, μίλησε στο Mega κάνοτας λόγο πως αναμένονται ακόμη δύο εντάλματα σύλληψης για τη διπλή δολοφονία τον περασμένο Οκτώβριο.

Η κυρία Φραγκάκη δεν διευκρίνισε ποια είναι τα δύο πρόσωπα, σε βάρος των οποίων αναμένεται να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης για τη Φοινικούντα, ωστόσο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες, από 7, να φτάσουν τους 8.

Φοινικούντα: Η υπόθεση παραμένει ανοικτή - Τι έπεται για τους 22χρονους

Ο 30χρονος, που κρίθηκε πρόσφατα προφυλακιστέος, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και συνολικά την εμπλοκή του στην υπόθεση. Υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα της δολοφονίας και, κατά συνέπεια, δεν υπήρχε λόγος να προβεί στις ενέργειες που του καταλογίζονται.

Η προφυλάκιση του 30χρονου είναι η πέμπτη κατά σειρά που συνδέεται με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρά τις εξελίξεις, η έρευνα παραμένει ανοικτή, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.

Όσον αφορά τους δύο 22χρονους, αναμένεται να κληθούν εκ νέου το επόμενο διάστημα, προκειμένου να τους αποδοθούν πρόσθετες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός.