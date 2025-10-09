Φοινικούντα: Εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη - Ανοίγει αύριο η διαθήκη του 68χρονου

Οι έρευνες στην υπόθεση της δολοφονίας στη Φοινικούντα, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αρχές εξετάζουν τις τελευταίες κινήσεις του 68χρονου θύματος του διπλού φονικού.

Ο δράστης που αργότερα δολοφόνησε με πυροβολισμό και τον επιστάτη του κάμπινγκ, παραμένει ασύλληπτος.

Οι προσπάθειες των αρχών ενδέχεται να ενισχυθούν το πρωί της Παρασκευής και συγκεκριμένα στις 09:30, οπότε και έχει προγραμματιστεί στο Ειρηνοδικείο Πύλου το άνοιγμα της διαθήκης του 69χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που σκοτώθηκε στη ρεσεψιόν της επιχείρησης.

Μετά από αίτημα των αρχών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, η διαδικασία ανοίγματος της διαθήκης επισπεύστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες. Εξετάζεται και η προηγούμενη διαθήκη, που είχε συνταχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.

Φοινικούντα: Εντοπίστηκε το σκούτερ του δολοφόνου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης. Η απόσταση που διένυσε ο δολοφόνος φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το όχημα εντοπίστηκε στην Κυπαρισσία, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλεία -μια διαδρομή που ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο - ντοκουμέντο από τη διαφυγή του δράστη ήλθε στη δημοσιότητα. Στο νέο κλιπ, εμφανίζεται ο δράστης και ένα «ύποπτο μηχανάκι που τον ακολουθεί».

Εκτιμάται, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε το προσωπικό του σκούτερ, πιθανότατα χωρίς πινακίδες, και ένα περίστροφο έξι σφαιρών, στοιχείο που υποδηλώνει πως δεν είχε πρόθεση για μαζική εκτέλεση αλλά για στοχευμένο χτύπημα. Από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς την Πύλο, ακολούθησε την παραλιακή διαδρομή μέσω Γαργαλιάνων και φαίνεται να κατευθύνθηκε προς την Ηλεία, όπου πιθανότατα αναζητά τώρα καταφύγιο. Το ενδιαφέρον της ΕΛΑΣ στρέφεται στην περιοχή, με ελέγχους σε δρόμους και οικισμούς κοντά στα σύνορα των δύο νομών.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι στην περιοχή βρίσκεται είτε το κρησφύγετο είτε η οικία του δράστη, και έχουν εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του. Την Παρασκευή οι συγγενείς και φίλοι του 68χρονου επιχειρηματία από τη Φοινικούντα θα πουν το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η καύση της σορού του. Τόσο τα εγκληματολογικά ευρήματα όσο και οι έρευνες στις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν σταλεί για έλεγχο, ενδέχεται να φέρουν ζωτικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έδειξαν φωτογραφίες πιθανών υπόπτων στον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα και ανιψιό του θύματος, χωρίς εκείνος να αναγνωρίσει κάποιο πρόσωπο.

Η διαδρομή του δράστη της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Βασικός στόχος των αρχών είναι και η χαρτογράφηση ολόκληρης της διαδρομής διαφυγής του δράστη. Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι πρότεινε για άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, «πολύ ανοιχτόχρωμο».

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε, ότι ο δράστης πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση και τα δύο θύματα. Με δύο κάλυκες πυροβόλησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και με τρεις τον επιστάτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, αλλά έπεσε νεκρός περίπου δέκα μέτρα μακριά από το γραφείο της ρεσεψιόν. Μία ακόμη σφαίρα καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε στόχο τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ο νεαρός -όπως εκτιμά η ΕΛΑΣ- δράστης, έφθασε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Ο νεαρός εισήλθε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του και στη συνέχεια κυνήγησε για μερικά μέτρα και πυροβόλησε τον επιστάτη.

Τους πυροβολισμούς φέρονται να άκουσαν τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα της περιοχής. «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς και μετά άλλους δύο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε έναν άνθρωπο πεσμένο μπρούμυτα, νεκρό, λίγα μέτρα πιο πέρα», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Σημειώνεται, ότι πριν από μερικές ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από ένα άτομο που τον είχε χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι του. Όπως τότε, είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν ήξερε ποιος ήθελε να του κάνει κακό.

