Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ένας 32χρονος

Εξελίξεις στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το περιστατικό, και για έναν επιχειρηματία φίλο του, που είχε φτάσει στην περιοχή της Μεσσηνίας από την Αθήνα.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες της για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, καθώς από τα μέσα Νοεμβρίου, ειδικό κλιμάκιο της Αστυνομίας είχε κάνει έρευνα σε δύο καταστήματα που διατηρεί 32χρονος επιχειρηματίας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εκ νέου έρευνα πραγματοποιήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, και στο σπίτι του ιδιοκτήτη.

Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή και στη συνέχεια, στη σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 32χρονου φίλου του, την ώρα που αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Φοινικούντα: Οι έρευνες της ανακρίτριας για την υπόθεση

Υπενθυμίζεται πως για το συμβάν στη Μεσσηνία έχουν συλληφθεί ήδη δύο 22χρονοι, με τις αρχές, αξιοποιώντας τα σχετικά στοιχεία, να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει εμπλοκή και τρίτων ατόμων, χωρίς να προσδιορίζει τον ρόλο τους.

Μάλιστα, κατά το προηγούμενο διάστημα η ανακρίτρια Καλαμάτας είχε δώσει εντολή για πραγματοποίηση ερευνών σε δύο καταστήματα στην Αθήνα. Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Star, οι αστυνομικοί αποχώρησαν κρατώντας τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν και τα οποία αναμένεται να εξεταστούν, δίνοντας ενδεχομένως απαντήσεις στα ερωτήματα των αρχών για το αιματηρό επεισόδιο στη Φοινικούντα. Πρόκειται για κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και τάμπλετ.

Τα καταστήματα ανήκουν στον 32χρονο που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το έγκλημα. Είναι ο στενός φίλος του ανιψιού του θύματος και αυτός που τον κάλεσε λίγα λεπτά μετά το διπλό φονικό. Παράλληλα, είναι και ο εργοδότης του 22χρονου συνεργού που βρίσκεται ήδη στη φυλακή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ