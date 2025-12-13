Φοινικούντα: «Είναι τρελό να σκοτώσει τον άνθρωπο που του τα παρείχε όλα», λέει ο αδελφός του επιστάτη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό ακόμη ενός προσώπου, για την πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Την ώρα που ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα αλλά και ο επιχειρηματίας φίλος του επιμένουν στην αθωότητά τους, οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σημειώνεται πως οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας και τη Δευτέρα, θα βρεθούν στα δικαστήρια της Καλαμάτας για τις απολογίες τους.

Την ίδια ώρα ο αδελφός του δεύτερου θύματος του διπλού φονικού, του 61χρονου επιστάτη, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» μιλά τόσο για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη όσο και για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον αδελφό του πριν βρεθεί νεκρός.

«Δεν το περίμενα. Το να το σκέφτεσαι ότι μπορεί να ήταν μπλεγμένος ο ανιψιός και από το να έχεις αποδείξεις, έχει μεγάλη διαφορά. Το να φτάσεις στο σημείο να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και του τα παρείχε όλα, είναι τρελό», ανέφερε αρχικά.

«Εγώ μίλησα με τον αδελφό μου το προηγούμενο βράδυ. Τίποτα δε μου είπε κάτι, είπαμε ό,τι λέγαμε συνήθως για εμάς εδώ όχι για εκεί. Για το εκεί δε μου έλεγε ποτέ τίποτα. Τον ρώτησα κι εγώ κάποια στιγμή, τι γίνεται με τις εξελίξεις, γιατί συζητούσαμε για τις απόπειρες δολοφονίας που είχαν γίνει, και μου είχε πει, τίποτα καμία εξέλιξη, το ψάχνει η Αστυνομία. Και το επόμενο βράδυ...», συνέχισε.

Παράλληλα, κατήγγειλε πως η οικογένειά του βρίσκεται στο «σκοτάδι» και δεν έχει καμία ενημέρωση από τις Αρχές για τις εξελίξεις, παρά μόνο από τα ΜΜΕ.

«Εγώ το έμαθα από τα σάιτ, ενημέρωση από την Αστυνομία δεν έχω εγώ, από την ημέρα του φόνου μέχρι και σήμερα. Το έμαθα 11 το βράδυ, αυτό κατά την ομολογία είχε γίνει περίπου στις 8:15 το πρωί», κατέληξε.